Lewis Hamilton wird 40: Der Brite schlägt 2025 ein neues Kapitel bei Ferrari auf

Lewis Hamilton, der erfolgreichste Formel-1-Pilot aller Zeiten, wird heute, am 7. Januar, 40 Jahre alt. Der siebenfache britische Weltmeister hat nichts mehr zu beweisen und hält den Rekord für die meisten Siege in der Geschichte der Formel 1 (105, gefolgt von Michael Schumacher mit 91). Doch selbst in seinem Alter (mit 43 Jahren der zweitälteste Fahrer, nur hinter Fernando Alonso) beginnt Hamilton ein brandneues Kapitel in seiner Karriere.

Nach äußerst erfolgreichen Stationen bei Mercedes und McLaren ist Lewis Hamilton Ferrari-Pilot geworden. Sein Dreijahresvertrag könnte als eine Möglichkeit gesehen werden, sich in der prestigeträchtigen scuderia vom Sport zu verabschieden, aber die meisten Fans denken, dass Hamilton nicht an seinen Rücktritt denkt, sondern an den Gewinn seines rekordverdächtigen achten Weltmeistertitels, der 2021 nur knapp entkommen ist.

Als das neue Jahr zu Beginn begann, postete Hamilton auf seiner Linkedin-Seite, wie aufgeregt er sei, diesen neuen Job anzutreten, und schickte eine nette Botschaft an alle, die sich in einer ähnlichen Position befinden: "An alle, die ihren nächsten Schritt im Jahr 2025 in Betracht ziehen: Nehmen Sie die Veränderung an. Ganz gleich, ob Sie die Branche wechseln, eine neue Fähigkeit erlernen oder sich einfach nur neuen Herausforderungen stellen, denken Sie daran, dass Neuerfindung mächtig ist. Ihre nächste Chance ist immer in Reichweite."