Lewis Hamilton tritt Fortnite bei

HQ

Es scheint, dass sogar Epic Games versucht, den Hype um den Las Vegas Grand Prix zu nutzen, der am kommenden Wochenende stattfinden soll, da jetzt bekannt wurde, dass Mercedes-AMG-Fahrer Lewis Hamilton als Outfit der Icon Series in die Fortnite-Reihen aufgenommen wird.

Der Formel-1-Pilot wird bereits am Morgen des 18. November für uns in Europa zum Battle-Royale-Spiel kommen, als Teil eines Outfits, das ein reguläres Lewis Hamilton-Modell umfasst und eines, bei dem er in eine Art Kampfanzug gekleidet ist. Das Paket enthält außerdem eine Schwertspitzhacke, ein Rücken-Accessoire, mit dem du Hamiltons berühmte Bulldogge Roscoe mitnehmen kannst, und einen Gleiter, ein Surfbrett mit Roscoe auf der Nase.

Willst du dir als siebenfacher Formel-1-Champion ein paar Victory Royales verdienen?