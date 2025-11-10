Lewis Hamilton nennt die erste Ferrari-Saison "einen Albtraum"

HQ

Lewis Hamiltons erste Saison bei Ferrari war "ein Albtraum", sagte der siebenfache Weltmeister nach dem Großen Preis von Brasilien, bei dem er vor dem Ende des Rennens aufgeben musste, das zweite Mal in diesem Jahr. Hamilton ging von Platz 13 in das Sonntagsrennen, nachdem er sich im Sprintrennen am Samstag nicht qualifizieren konnte. Er berührte Carlos Sainz und Franco Colapinto, wodurch sein Frontflügel und sein Boden beschädigt wurden.

Angesichts des erheblichen Schadens befahl Ferrari Hamilton, anzuhalten. Es war ein schreckliches Wochenende für die Scuderia, da Charles Leclerc aufgrund eines Schadens bei einer Kollision zwischen Oscar Piastri und Kimi Antonelli ebenfalls ausschied und nun in der Teamwertung 36 Punkte hinter Mercedes und vier hinter Red Bull zurückfällt.

"Das ist ein Albtraum, ich lebe ihn schon eine Weile", sagte Hamilton gegenüber Sky Sports. "Der Wechsel zwischen dem Traum, für dieses großartige Team zu fahren, und dem Albtraum der Ergebnisse, die wir hatten, die Höhen und Tiefen, das ist eine Herausforderung."

Seine Motivation scheint zu bröckeln, denn er strebt nun danach, "im nächsten Rennen so stark wie möglich zurückzukommen und zu versuchen, es wieder aufzunehmen", da er merkt, dass er mit Ferrari keine guten Ergebnisse erzielt. Obwohl er in der Fahrerwertung Sechster ist, hat er noch kein Podium erreicht, nur einen Sprintsieg und zwei Sprintpodiumsplätze, und es wird die erste Saison seit 2021 sein, in der Ferrari keinen einzigen Sieg erringen kann.