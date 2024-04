Lewis Hamilton hätte fast die Hauptrolle in Top Gun: Maverick gespielt

HQ

Es hätte eine Welt geben können, in der Formel-1-Pilot Lewis Hamilton in Top Gun: Maverick als Kampfpilot auftrat. Wie GQ in einem neuen Interview mit dem siebenmaligen Champion enthüllte, sprach Hamilton über seinen einstigen möglichen Auftritt in dem Film und wie es fast dazu kam.

Hamilton erklärte, dass er Tom Cruise gesagt habe, dass, wenn sie jemalsTop Gun eine Fortsetzung machen würden (lange bevor der Film grünes Licht bekam), er gerne darin mitspielen würde, sogar als Hausmeister oder etwas Ähnliches. Als der Film bestätigt wurde, brachte Cruise Hamilton mit dem Regisseur Joseph Kosinski in Kontakt, der ihm daraufhin eine Rolle als Kampfpilot anbot. Da die Dreharbeiten jedoch in der zweiten Hälfte des Jahres 2018 stattfanden, als Hamilton damit beschäftigt war, Sebastian Vettel seinen fünften Weltmeistertitel zu sichern, musste er die Rolle ablehnen.

"Erstens hatte ich noch nicht einmal Schauspielunterricht gehabt", sagte Hamilton. "Und ich will nicht derjenige sein, der diesen Film im Stich lässt. Und zweitens hatte ich einfach nicht die Zeit, mich damit zu beschäftigen. Ich erinnere mich, dass ich es Joe und Tom erzählen musste – und es brach mir das Herz. Und dann habe ich es natürlich bereut, als sie mir den Film zeigten und es hieß: Ich hätte es sein können!"

Vielleicht ist das unvermeidliche Top Gun 3 die richtige Gelegenheit für Hamilton, sein Bedürfnis nach Geschwindigkeit zu zeigen.