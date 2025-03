Lewis Hamilton dreht mit dem Ferris Bueller Ferrari 250 GT California eine Runde in einem Parodie-Video

HQ

Lewis Hamilton hat heute offiziell den Beginn seiner Zeit bei Ferrari markiert, indem er beim Großen Preis von Australien in den ersten beiden Trainingssitzungen auf der Strecke erschien, für uns in Europa sehr früh am Morgen. Hamilton hat ein Lebensziel erreicht, indem er das charakteristische Scuderia-Rot trug, und um dieses Ereignis zu feiern, hat er auch einen Kurzfilm produziert und an der Seite von Edward Norton die Hauptrolle gespielt, der eineFerris Bueller's Day Off berühmte Szene parodiert und nachstellt.

In der Szene ersetzt Hamilton den Parkwächter, der mit dem Ferrari 250 GT California von Cameron Fryes Vater eine Runde durch Chicago dreht, wobei Norton als zweiter Parkwächter auftritt. Hamilton liefert tatsächlich auch ein paar Zeilen, bevor er sich hinter das Signature Wheel setzt und sich dann mit einem Zitat des siebenfachen Weltmeisters verabschiedet.

"Für alle Kinder da draußen, die das Unmögliche träumen."

Schauen Sie sich das Video unten an, das von Hamiltons Dawn Apollo Films und Large Eyes in Zusammenarbeit mit Paramount Pictures produziert wurde.

