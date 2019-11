Level-Editor für Baba Is You geplant

Anfang dieses Jahres haben wir das bezaubernde Puzzlespiel Baba Is You von Entwickler Arvi 'Hempuli' Teikari bekommen, das aufgrund seiner kreativen Kopfnüsse vielen seiner Spieler im Gedächtnis geblieben sein dürfte. Weil der Titel in der Online-Community so positiv aufgenommen wurde, hat sich der Entwickler nun dazu entschieden, das Game mit einem Level-Editor auszustatten. Das Feature soll 2020 für Switch und PC erscheinen und den Spielern die Tools in die Hände drücken, um auf ihre eigenen Denkherausforderungen zu kreieren. Hempuli hat bereits bestätigt, dass Online-Level geteilt werden dürfen, dann könnt ihr die Kreationen anderer Spieler aus der ganzen Welt ausprobieren. Genauere Details soll es erst zu einem späteren Zeitpunkt geben. Habt ihr bereits ein paar schlaue Ideen für euer eigenes Rätsel?

You watching Werben