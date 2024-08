Level Infinite wird heute einen Showcase mit Neuigkeiten zu Dune: Awakening, Exoborne und Arena Breakout: Infinite teilen, um nur einige zu nennen

HQ

Hättet ihr gedacht, dass es nach dem gestrigen ONL keine Videospiel-Stream-Events mehr geben würde? Nun, Sie haben sich geirrt. Level Infinite (Tencents Videospiel-Publishing-Label) hat heute das Streaming von Into the Infinite: A Level Infinite Showcase angekündigt, am Mittwoch, den 21. August um 18:00 Uhr BST/19:00 Uhr MESZ.

Dieses digitale Event wird einige der Titel, die gestern zum Start der Gamescom gezeigt wurden, und andere Live-Titel des chinesischen Riesen erweitern. Unter anderem erwarten uns Neuigkeiten zu Soulframe und Warframe (Digital Extremes), Dune: Awakening (Funcom), Exoborne (Sharkmob) und Arena Breakout: Infinite (MoreFunStudios).

Du kannst alle Ankündigungen von Into the Infinite live auf den Youtube - und Twitch-Kanälen von Level Infinite verfolgen.