Level Infinite wird das kommende Buch von Stellar Blade-Schöpfer Shift Up veröffentlichen Project Spirits

Der Entwickler Shift Up feiert seit dem Erscheinen von Stellar Blade enormen Erfolg, besonders auf dem PC, wo es der bisher leistungsstärkste Einzelspieler-PlayStation-Titel auf dem PC ist. Die Höhen, die das Spiel erreicht hat, haben es Shift Up ermöglicht, seine Ambitionen auszuweiten, so sehr, dass der Entwickler nicht nur eine eigene Stellar-Blade-Fortsetzung in der Pipeline hat, sondern auch andere Ideen.

Ein Beispiel dafür ist ein plattformübergreifendes Spiel, das in Zusammenarbeit mit Tencent s Partnerstudio Yongxing Interactive entwickelt wird. Das Projekt hat noch keinen festen Namen oder Identität, aber wir wissen, dass es den Arbeitstitel Project Spirits trägt.

Der Grund, warum wir das ansprechen, ist, dass Shift Up einen Veröffentlichungsvertrag mit Level Infinite unterzeichnet hat, um Project Spirits weltweit zu diesem Zeitpunkt zu starten. Die Pressemitteilung erklärt:

"Diese Partnerschaft stellt die zweite globale Zusammenarbeit zwischen Level Infinite und Shift Up dar, nach dem weltweiten Erfolg von Goddess of Victory: Nikke. Beide Unternehmen sind entschlossen, eine noch größere Synergie mit Project Spirits zu erreichen als in ihrem bisherigen Vorhaben."

Dieses Abkommen gilt auch als nächste Phase einer gestärkten strategischen Partnerschaft zwischen Level Infinite und Shift Up. Was man von Project Spirits erwarten kann, fügt die Pressemitteilung hinzu: "Das Kernteam besteht aus erfahrenen Mitgliedern führender Spielefirmen, die sich auf ACG-Spiele spezialisiert haben und solide Branchenerfahrung und Entwicklungsfähigkeiten vereinen."