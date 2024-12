Level-5 hofft, dass das nächste Jahr einen Durchbruch für das Studio bringen wird

HQ

Level-5 hat viele großartige Titel hinter sich, aber 2024 war ein Jahr der Katastrophe. Spiel um Spiel um Spiel wurde auf das nächste Jahr verschoben. Die Hoffnungen des Studios gehen nun davon aus, dass 2025 so etwas wie der Durchbruch gelingen wird. Zu diesem Zeitpunkt werden drei Spiele - Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time, Inazuma Eleven: Victory Road und Professor Layton and the New World of Steam - veröffentlicht.

"Ich hoffe, dass 2025 ein Jahr des 'Durchbruchs' für LEVEL-5 wird. Wir planen, drei große Titel – Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time, Inazuma Eleven: Victory Road und Professor Layton and the New World of Steam – gleichzeitig weltweit zu veröffentlichen. Jeder Titel ist vollgepackt mit diesem 'LEVEL-5-Flair' und wurde gleichzeitig mit dem Ziel entwickelt, ein völlig neues Erlebnis zu bieten", sagte Präsident Akihiro Hino gegenüber dem japanischen Outlet 4Gamer (übersetzt von Gematsu).

Wann genau die Spiele veröffentlicht werden, ist nicht bekannt, aber Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time ist für April und Inazuma Eleven: Victory Road für Juni geplant, wie auf ihren Websites zu lesen ist.