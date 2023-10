Level-5 feiert sein 25-jähriges Bestehen und verspricht, im nächsten Monat die Termine für kommende Spiele zu enthüllen

HQ

Level 5, das vielleicht am besten für seine Arbeit an der Professor Layton-Serie bekannt ist, feiert an diesem Wochenende sein 25-jähriges Bestehen.

Zu Ehren dieses wichtigen Meilensteins hat der Entwickler eine neue Website ins Leben gerufen, die eine Reihe von farbenfrohen Erinnerungstapeten enthält. Das Unternehmen hat auch bekannt gegeben, dass es im nächsten Monat Veröffentlichungstermine für eine Handvoll kommender Spiele bekannt geben wird.

Der CEO von LEVEL 5, Akihiro Hino, sagte in einem Statement: "Morgen, am 28. Oktober, feiert Level-5 sein 25-jähriges Bestehen! Vielen Dank für Ihre Unterstützung! Wir werden eine spezielle Website eröffnen, um das zu feiern, und wir planen auch, irgendwann im November weitere Informationen zu den Veröffentlichungsterminen des Titels bekannt zu geben."