Level-5 blickt auf das Jahr 2025, um mit drei Major-Releases den Durchbruch zu schaffen

HQ

Nach einem Jahr der Verzögerungen ist Level-5 optimistisch, dass 2025 einen Wendepunkt markieren wird. Das renommierte japanische Studio bereitet die Veröffentlichung von drei großen Titeln vor: Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time, Inazuma Eleven: Victory Road und Professor Layton and the New World of Steam. Es wird erwartet, dass diese Spiele das charakteristische "LEVEL-5-Flair" des Studios zeigen und gleichzeitig frische, neue Erfahrungen für die Spieler bieten.

Präsident Akihiro Hino teilte seine Hoffnungen auf ein Jahr des Durchbruchs in einem Interview mit 4Gamer mit, in dem er seine Begeisterung über die gleichzeitige Veröffentlichung dieser Spiele weltweit zum Ausdruck brachte. Während die genauen Veröffentlichungstermine noch ungewiss sind, wird Fantasy Life i voraussichtlich im April erscheinen, Inazuma Eleven: Victory Road folgt im Juni.

Glaubst du, dass 2025 ein Wendepunkt für das Studio sein wird?