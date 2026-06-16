Leute, die keine Space Marines oder Orks sammeln, freuen sich, als Warhammer neue Battleforce-Boxen enthüllt

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In einer etwas überraschenden Aktion, da sie bereits eine riesige Box mit Miniaturen haben, nach der jeder sucht, hat Games Workshop eine weitere Runde von Discountboxen für Leute vorgestellt, die Armeen gründen oder ihre Sammlungen aufbauen möchten.

Da die Armageddon-Box eigentlich nur für Space Marine- und/oder Ork-Spieler geeignet ist (es sei denn, man möchte fast 200 Pfund für das Regelbuch und das Lore-Buch ausgeben), könnten sich andere Xenos-Fraktionsspieler, Chaos-Spieler und normale menschliche Imperial-Guard-Spieler etwas ausgeschlossen fühlen können. Bis jetzt.

In einem neuen Beitrag der Warhammer-Community stellt Games Workshop eine neue Battleforce für die Astra Militarum, Tyraniden, Necrons und Chaos Space Marines vor. Jede kommt mit ein paar Miniaturen im Mittelpunkt und reichlich Infanterie, um eine Armee zu verschönern, als wenn man Kiste um Kiste Termaganten und Chaos-Kultisten kauft.

Beginnend mit dem Astra Militarum-Zug bekommst du eine Mischung der zahlreichsten Soldaten des Kaisers. Du bekommst ein Cadian-Kommandotrupp mit einem Kommissar, 10 Cadianischen Stoßtruppen, zwei Feldmunitionsbatterien, einem Basilisken und einem Rogal-Dorn-Panzer. Der Tyranidenschwarm hat einen Schwarm-Tyrannen, drei Tyraniden-Krieger, 10 Hormagaunts und 10 Termagants, einen Lictor und drei Von Ryans Leaper. Die Chaos Space Marine Warband hat ihre eigene Art von Schwarm, denn du bekommst 20 Chaos-Kultisten, 10 Chaos-Legionäre, einen Lord Discordant, zwei Obliterators und einen Venomcrawler. Schließlich gibt es noch das Necron-Heer, das von einer Katakomben-Kommandobarge angeführt wird und mit einem Canoptek-Zerstörer, drei Ophydischen Zerstörern, fünf Gehäuten und 20 Necron-Kriegern mit sechs Skarabäus-Schwärmen um ihre Füße herumtanzt. Im Grunde genommen viel Zerstörung.

Diese Boxen werden bald vorbestellt und geben dir eine großartige Chance, eine Armee ohne Space Marine und Ork zu starten, falls keine der beiden Fraktionen dich für die neue Edition begeistert.