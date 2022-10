Leuchtfeuer Pinien

HQ

Einige Spiele werden mit solchem Pomp und Umständen herausposaunt, dass Sie sie nur verpassen können, wenn Sie blind oder taub sind. Dann gibt es die Spiele, die unbemerkt an dir vorbeischleichen und plötzlich einfach nur noch da im Regal sitzen, und für mich Beacon Pines ist so ein Spiel. Ich hatte keine Ahnung, welche Art von Spiel ich überprüfen wollte, aber ich mag grandiose Rollenspielabenteuer und storybasierte Action-Erfahrungen, die lange brauchen, um durchzuarbeiten, also wollte ich unbedingt weitermachen.

Die drei Freunde Rollo, Luka und Beck.

Hinter dem Spiel steht der kleine amerikanische Indie-Entwickler Hiding Spot Games, der es durch Kickstarter geschafft hat, die Einnahmen für die Entwicklung des Spiels in weniger als einer Woche mit öffentlichem Crowdfunding zu erhöhen. Hiding Spot Games hat zuvor den mobilen Titel Flipping Legend gemacht, der 2017 herauskam, aber danach war es ziemlich ruhig von ihnen. Aber jetzt haben sie ihre neueste Kreation veröffentlicht, und es kommt in Form eines narrativen Abenteuerspiels mit entzückenden Tiercharakteren und wunderschön gemalten Umgebungen.

Alles beginnt mit dem Aufschlagen eines Bilderbuchs. Du spielst den Protagonisten Luka Vanhorn, ein 12-jähriges Kind, dessen Aussehen an Gus aus der Sweet Tooth-Serie wegen seiner hübschen kleinen Rentierhörner und dieses junge Gesicht erinnert, das dich wirklich nur dazu bringt, seine Wangen wie eine alte Dame zu ziehen. Luka hat trotz seines jungen Alters bereits einen unangenehm schweren Rucksack zu tragen, denn nicht nur, dass sein Vater sechs Jahre zuvor unter mysteriösen Umständen gestorben ist, seine Mutter verschwunden ist und er mit seiner etwas exzentrischen Großmutter in der Stadt Beacon Pines lebt. Beacon Pines war einst eine blühende idyllische Bauerngemeinde, die aufgrund des wichtigsten Industrietitans der Stadt, des Düngemittelunternehmens Valentine Fertilizer, gedieh.

Werbung:

Unglaublich süße Umgebungen im Spiel.

Aber wie Luke hat auch die Stadt einen unangenehm schweren Rucksack, und als der Besitzer Sharper Valentine stirbt und die Stadt plötzlich vor einem verheerenden Jahr mit Ernteausfällen und dem Verschwinden bestäubender Insekten steht, wird die Katastrophe zur Norm. Die Industrie, von der sie sich ernähren, geht unter und die Stadt ist nicht weit dahinter, als plötzlich die halb ungepflegte Perennial Harvest Corporation wie ein rettender Engel erscheint, der verspricht, dass sie die Stadt vor dem Rand des Ruins retten werden. In dieser kleinen Stadt entfaltet sich alles.

Was braucht es also, um ein Bilderbuch interessant und spannend zu machen? Nun, es braucht ein Geheimnis und eine nette Bande, um die Wahrheit aufzudecken! Und genau das passiert, wenn unser Hirschjunge Luka und sein bester Freund Rollo, die Katze, sich aufmachen, mysteriöse Lichter und Geräusche zu untersuchen, die in einer alten, verlassenen und verfallenen Fabrik am Stadtrand von Beacon Pines zu sehen sind. Es ist an der Zeit, das Rätsel zu lösen, welche Geheimnisse die Stadt birgt. Wo ist Lukas' vermisste Mutter? Warum gibt es grobe Schleimpfützen im Wald? Und so weiter...

Es ist wichtig, mit allen Charakteren zu sprechen, die du triffst.

Werbung:

Die Fragen sind viele, aber Sie werden hier keine Antworten finden, denn da es sich um ein narratives Spiel handelt, werde ich nicht auf die Handlung eingehen, auf die Gefahr hin, sie für Sie zu verderben. Heute jedenfalls nicht. Was ich jedoch verraten kann, ist umso mehr das Setup selbst und was Sie erwarten können. Das Artdesign ist nichts Revolutionäres, es ist wunderschön gemalt und sieht genau wie das Bilderbuch aus, das es darstellen soll. Die Charaktere sind süß und das Setting genau so, wie ich es in der Stadt Beacon Pines erwarten würde. Der Spieleentwickler sagte einmal in einem Interview, dass es ein bisschen wie eine Mischung aus Winnie the Pooh meets Twin Peaks ist und ich kann nicht mehr zustimmen. Das Spiel dreht sich alles um Entdeckung und Erkundung und ich bin froh, dass ich ein bisschen ein Bluthund bin, der gerne nach versteckten Dingen schnüffelt.

Hier ist,

was sie einen Wendepunkt nennen, wo es Zeit ist, einen Charm zu wählen.

Denn rund um das Spiel können Sie etwas finden, das "Charms" genannt wird, und es kommt von einer Aktion, die Sie tun, oder indem Sie mit bestimmten anderen Charakteren sprechen. Charms sind im Wesentlichen Wörter, mit denen Sie dann den Verlauf der Geschichte ändern können. Das ganze Konzept besteht wirklich darin, Ihre Geschichte zu beenden, aber nach einer Weile bemerken Sie, dass es nicht das Einfachste ist, da die Geschichte neue Wege einschlägt, die mit THE END auf völlig falsche Weise enden. Jemand muss sein Leben aufs Spiel setzen oder deine Entscheidungen werden einfach zu den schlimmstmöglichen. Aber zum Glück können Sie dann Ihre Entscheidungen wiederholen, wann immer Sie wollen, und das Ergebnis umkehren. Du kommst zu etwas, das "Turning Points" genannt wird, wo du den richtigen Charme für die Geschichte auswählen musst. Aber gleichzeitig musst du manchmal den falschen auswählen, um auf einen Charm zuzugreifen, den du später im Spiel benötigst. Durchhaltend?

Zum Beispiel stehen Sie in einem Kapitel des Spiels vor der Wahl, bei der Sie Rollo vor seiner Schwester Roxy retten müssen. Sie haben zwei Charms zur Auswahl und beide bieten unterschiedliche Ergebnisse. Welches das richtige ist, müssen Sie selbst herausfinden. Weil Sie immer in "The Chronicle" gehen können, wie das Buch selbst genannt wird, und dann zurückgehen und eine andere Wahl ausprobieren können, wenn die erste Sie nicht auf den richtigen Weg geführt hat. Es wird zu einem Baum, der sich später verzweigt, abhängig von den Entscheidungen, die Sie treffen. Wenn ich richtig gezählt habe, ist das Spiel in elf Kapitel unterteilt und das ganze Spiel dauert nicht sehr lange. Ich habe es in etwas weniger als fünf Stunden abgeschlossen und bis dahin hatte ich alles gelöscht und alle Errungenschaften freigeschaltet, die zur Verfügung stehen, was insgesamt 10 sind.

Was halte ich dann von dem Spiel? Ich muss sagen, dass ich angenehm überrascht bin. Sobald ich über die Tatsache hinweggekommen bin, dass die Charaktere nicht mit Wörtern sprechen, da sie eher Laute ausblenden, die dann in Worte getextet werden. Denn obwohl ich die höllischen Geräusche mehr als alles andere hasste, gab es etwas Faszinierenderes an diesem Spiel und das ist die Geschichte. Du willst ihm helfen, das Rätsel zu lösen, das über der Stadt ruht, du willst den kleinen Hirschjungen trösten, während er in seinem lächerlich großen Pullover am Grabstein seines Vaters weint, egal wie albern es klingt. Ich vermute, dass dieses Spiel wahrscheinlich nicht jeden ansprechen wird und es wahrscheinlich nicht die Massen erreichen wird, aber diejenigen, die es spielen, werden wahrscheinlich nicht helfen können, es zu mögen.

Rollo ist vielleicht nicht das schärfste Werkzeug im Schuppen, aber er ist definitiv das loyalste.

Ich kann Sie warnen, dass es kein Spiel mit Tempo ist. Es bewegt sich langsam und wenn Sie denken, dass Sie endlich das Ende erreicht haben, haben Sie eine falsche Wahl getroffen und müssen ein paar Kapitel zurückgehen, um einen anderen Weg zu wählen. Die Stärke dieses Spiels liegt in den Charakteren und der Geschichte und der Tatsache, dass es für die Augen angenehm ist. Werde ich es noch einmal spielen? Nein, wahrscheinlich nicht, da ich allen Wegen gefolgt bin, die vor mir lagen. Ich habe das Rätsel gelöst und bin damit zufrieden. Also lasse ich diesmal das Beacon Pines-Bauernhaus hinter mir und bin einfach froh, dass ich die idyllische Stadt überhaupt besucht habe.