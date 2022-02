Letzter Testdurchlauf für The Cycle: Frontier angesetzt

HQ

Yager lädt Spieler kommenden Monat zu einer letzten Beta-Phase ihres Spiels The Cycle: Frontier ein. Der Titel soll irgendwann danach auf dem PC veröffentlicht werden, allerdings lässt uns das Entwicklerstudio aus Berlin momentan noch nicht an ihrem internen Zeitplan teilhaben. Das Unternehmen listet lediglich einige Aktualisierungen und neue Spielinhalte auf, die das PvPvE-Spiel bis zum Start erhalten wird. Neben Subgattungen der bekannten Feinde ist von einer weiteren PvP-Aktivität und einer neuen Progressionsmechanik die Rede.

Die größte Neuerung ist die Fraktionskampagne der drei bestehenden Gruppierungen Korolev, Osiris oder ICA. Indem ihr Aufgaben für diese Organisationen annehmt und abschließt, arbeitet ihr euch im Rang nach oben, was Hintergrundinfos und Ausrüstung freischaltet. Auf dem Schlachtfeld von Fortuna III werdet ihr nach dem Abschluss der Korolev-Kampagne in Zukunft einen riesigen Laserbohrer heraufbeschwören können. Wenn es euch gelingt, diesen Bohrkopf zu verteidigen, könntet ihr an hochwertige Beute gelangen, allerdings ist das Teil so groß, dass es für andere Teilnehmer ein auffälliges Ziel darstellt...

Ansonsten werden Kartenänderungen in den Bereichen „Bright Sands" und „Crescent Falls" angedeutet und es ist von Variationen bekannter Monster die Rede, die mehr Lebenspunkte haben und höheren Schaden austeilen. Einen ersten Blick auf die Anpassungen erhalten ausgewählte Spieler auf Steam und im Epic Games Store ab dem 10. März. Habt ihr bereits an einem früheren Test teilgenommen, dürft ihr erneut spielen. Infos zur Registrierung findet ihr bei Interesse auf dieser Webseite.