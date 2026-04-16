Letzte Runde der Euroleague, Tabellen und Szenarien am Ende der regulären Saison

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Der letzte Spieltag der regulären Euroleague-Saison beginnt heute, Donnerstag, den 17. April, Runde 38, wobei einige Teams um die letzten Play-off-Optionen kämpfen und ihre Saison in Europa fortsetzen.

In der Euroleague qualifizieren sich die besten sechs Teams für die Play-offs, und Teams auf den Plätzen 7-10 qualifizieren sich für die Play-ins. Die ersten 5 Plätze haben sich die Play-offs gesichert (Olympiakos, Valencia, Real Madrid, Hapoel Tel Aviv und Fenerbhaçe), und Zalgiris, Panathinaikos und Crvena Zvezda kämpfen um den letzten Play-off-Platz, wobei Zalgiris das beste Angebot hat: Wenn sie gegen Paris gewinnen, sichern sie sich den sechsten Platz. Panathinaikos würde nur Sechster werden, wenn sie Anadolu Efes gewinnen, und Zalgiris und Monaco verlieren beide.

Unterdessen kämpfen Barcelona und Dubai um den letzten Platz der Play-ins (10. Platz), wobei Barcelona die Nase vorne hat: Nur eine Niederlage gegen Bayern und ein Sieg Dubais gegen Valencia würden sie ausscheiden. Dubai würde nur den zehnten Platz belegen, wenn sie gewinnen und Barcelona verliert.

EuroLeague-Spiele am Donnerstag, den 16. April



Lyon Villeurbanne gegen Fenerbahce: 20:00 Uhr MESZ, 19:00 Uhr BST



Maccabi Tel Aviv gegen Virtus Bologna: 20:05 MESZ, 19:05 BST



Olympiakos gegen Mailand: 20:15 Uhr MESZ. 19:15 BST



Partizan gegen Baskonia: 20:30 MESZ, 19:30 BST



Real Madrid gegen Crvena Zvezda: 20:45 CEST, 19:45 BST



EuroLeague-Spiele am Freitag, den 17. April,



Zalgiris Kaunas gegen Paris Basketball: 19:00 MESZ, 18:00 BST



AS Monaco gegen Hapoel IBI Tel Aviv: 19:30 CEST, 18:30 BST



Dubai Basketball gegen Valencia Basket: 20:00 MESZ, 19:00 BST



Panathinaikos AKTOR Athen gegen Anadolu Efes Istanbul: 20:15 CEST, 19:15 BST



FC Barcelona gegen FC Bayern München: 20:30 MESZ, 19:30 BST



EuroLeague-Stand vor Runde 38 mit Sieg-Niederlagen-Verhältnis:



Olympiakos (25-12)

Valencia Basket (24-13)

Real Madrid (23-14)

Hapoel Tel Aviv (23-14)

Fenerbahçe (23-14)

Žalgiris (22-15)

Crvena Zvezda (21-16)

Panathinaikos (21-16)

AS Monaco (21-16)

Barcelona (20-17)

Dubai (19-18)

Maccabi Tel Aviv (18-19)

Bayern München (17-20)

Milano (17-20)

Paris (15-22)

Partizan (15-22)

Baskonia (13-24)

Virtus Bologna (13-24)

Anadolu Efes (12-25)

Lyon-Villeurbanne (8-29)

