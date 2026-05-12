Letzte Passagiere verlassen die MV Hondius nach Hantavirus-Ausbruch

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Wir können nun bestätigen, dass die letzten Passagiere des Kreuzfahrtschiffs MV Hondius evakuiert wurden. Es wurde außerdem bestätigt, dass mindestens ein US-Bürger positiv auf das Virus getestet wurde.

Laut den US-Gesundheitsbehörden befinden sich derzeit insgesamt 18 Personen im Land unter Beobachtung und Behandlung, wobei die meisten in Nebraska in Quarantäne bleiben und einige weitere Patienten in Atlanta behandelt werden.

Der Ausbruch an Bord der MV Hondius hat zu umfangreicher internationaler Kontaktverfolgung geführt, da die Passagiere an Bord aus vielen verschiedenen Ländern stammten. Die Weltgesundheitsorganisation fordert jedoch die Öffentlichkeit auf, ruhig zu bleiben, da sie das Risiko für die Allgemeinheit und die Wahrscheinlichkeit einer weit verbreiteten Übertragung als sehr gering einschätzt.