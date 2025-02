Letzte Entlassungsrunde bei Pendulo Studios

HQ

Heute müssen wir leider weitere Stellenverluste in der Games-Branche vermelden, auch wenn wir das volle Ausmaß noch nicht kennen. Pendulo Studios, Entwickler von Blacksad: Under the skin, Vertigo und Tintin Reporter - Cigars of the Pharaoh, haben letzte Woche eine letzte Runde von Entlassungen vorgenommen. Es scheint, dass sie in den letzten zwölf Monaten Stück für Stück Personal abgebaut hat, obwohl dies nicht ans Licht gekommen ist.

Aber jetzt haben wir eine direkte Bestätigung von einigen der Betroffenen, die mit der Aktualisierung ihrer LinkedIn-Profile begonnen haben. Den konsultierten Quellen zufolge handelt es sich um die dritte oder vierte Entlassung in den letzten zwölf Monaten, obwohl auch Abfindungen angeboten werden. Alles deutet darauf hin, dass das Studio mit einem sehr kleinen Kern von Arbeitern zurückgeblieben ist, um die Aktivität aufrechtzuerhalten, bis das nächste Projekt gefunden ist.

Obwohl Tintin Reporter - Cigars of the Pharaoh die letzte Veröffentlichung war, die nur mäßig aufgenommen wurde und sich schlecht verkaufte, schaffte es keine der letzten Veröffentlichungen (Vertigo, Blacksad), sich besonders in den Verkaufszahlen abzuheben. Die Patches haben es jedoch geschafft, all diese Projekte auf das ursprüngliche Qualitätsziel zu bringen, so dass sie perfekt spielbar und unterhaltsam sind.

Hoffen wir, dass die Betroffenen bald einen neuen Job finden und dass Pendulo sich von dieser kompromittierenden Situation erholt.