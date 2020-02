Letzte Chance: Nioh 2 erhält noch vor dem Start eine Demo mit neuen Inhalten

You watching Werben

Gestern haben wir erfahren, dass Nioh 2 den Goldstatus verliehen bekommen hat, das Spiel ist in den Augen der Entwickler also offiziell für die Veröffentlichung bereit. Letzte Woche konnten wir unsere finalen Anspieleindrücke des Samurai-Souls-Fortsetzung mit euch teilen, nun hat sich Team Ninja dazu entschieden, dass sie auch anderen Spielern da draußen die Möglichkeit geben wollen, sich noch vor der Veröffentlichung im kommenden Monat mit ihrem Actionspiel vertraut zu machen.

Ende Februar wird eine neue Demo zu Nioh 2 im Playstation-Store bereitstehen. Sie wird passenderweise "Last Chance Trial" genannt und ist vom 28. Februar bis zum 2. März online verfügbar (wir wissen noch nicht, ob PS+ dafür benötigt wird oder nicht). In dieser Testversion warten drei neue Missionen auf euch, es wird auch weitere Waffen und Feinde geben, die wir bisher noch nicht entdeckt haben. Falls ihr Ende 2019 die offene Beta ausprobiert habt, ist es möglicherweise trotzdem sinnvoll, noch einmal vor dem Start einen Blick auf das Spiel zu werfen. Euer Fortschritt wird zwar nicht übernommen, dafür dürft ihr schon einmal euren Charakter anfertigen und ihn ins finale Spiel übertragen, das am 13. März auf der Playstation 4 erscheint.

Übrigens haben wir euch neues Gameplay mitgebracht, das im Zuge der kürzlichen Presse-Preview aufgenommen wurde. Wir zeigen euch ein paar schmachvolle Tode, einige kleine Highlights und unsere geballten Eindrücke zum aktuellen Stand von Nioh 2.

You watching Werben

You watching Werben

Quelle: Playstation-Blog.