Letzte Chance, Friday the 13th online zu spielen

HQ

Heute, am 31. Dezember 2024, ist der letzte Tag, an dem Spieler Friday the 13th: The Game online genießen können. Der asymmetrische Multiplayer-Titel, der seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2017 ein fester Bestandteil der Horrorspielwelt ist, wird seine Server um Mitternacht abschalten und damit sieben Jahre Jason Voorhees-Chaos beenden. Das von IllFonic entwickelte und von Gun Media veröffentlichte Spiel ermöglichte es den Fans, das legendäre Slasher-Franchise auf eine ganz neue Art und Weise zu erleben, aber nach dem heutigen Tag wird es das Online-Erlebnis nicht mehr geben.

Das Spiel ist vielleicht nicht für seine bahnbrechende Mechanik in Erinnerung geblieben, aber es hat die Essenz der Freitag-der-13.-Filme mit Sorgfalt und Hingabe eingefangen und ikonische Charaktere und Schauplätze zum Leben erweckt. Obwohl es seit Oktober 2023 nicht mehr digital käuflich zu erwerben ist, haben Spieler, die das Spiel besitzen oder ein physisches Exemplar in die Hände bekommen können, noch ein paar Stunden Zeit, um in die Multiplayer-Action einzutauchen. Nach Mitternacht wird es nur noch ein Offline-Spiel geben, bei dem die Spieler Jason steuern und KI-gesteuerte Camper jagen können.

Nachdem Friday the 13th: The Game offiziell seine Server geschlossen hat, können die Fans über sein Vermächtnis nachdenken, während sie gespannt auf das nächste Kapitel der Friday the 13th-Franchise warten. Ist es Zeit für ein neues Spiel oder vielleicht einen weiteren Film oder eine Serie, um Jasons Geschichte fortzusetzen?

Werdet ihr euch heute Abend in ein letztes Spiel stürzen, bevor die Server abgeschaltet werden?