Letzte Chance, eine Kopie von Metal Mack zu bekommen, an Mega Drive und Neo Geo

Die Retro-Welle ist sicherlich niemandem entgangen. Der Kauf von Spielen für Formate wie Master System, Mega Drive, Super Nintendo und Nintendo 64 ist extrem teuer und kostet oft Hunderte von Pfund/Euro, wenn sie in gutem Zustand sind.

Aber es ist vielleicht gar nicht so ungewöhnlich, dass die Leute zu klassischen Spielen strömen, die einfach funktionieren und ohne DLC, Serveranforderungen oder Updates komplett sind. Dies sind oft sehr intensive und kompakte Erfahrungen, was zu einer Zeit passt, in der Zeit knapp ist und die Geduld scheinbar schwindet.

Dies zeigt sich besonders im enormen Boom neu entwickelter Spiele für alte Formate, darunter Mega Drive und Neo Geo. Und genau darüber können wir heute berichten. Der Entwickler BitBeamCannon startete vor fast einem Monat eine Kickstarter-Kampagne für ein Spiel namens Metal Mack, und mit etwas mehr als einem Tag vor Schluss hat es sein Ziel schon mehrfach erreicht – mit einer Reihe von Stretch-Zielen, die bereits erreicht wurden.

Metal Mack hat viel Aufmerksamkeit erregt und wird sowohl auf Steam als auch auf Mega Drive und Neo Geo verfügbar sein. Es lässt sich am besten als Parodie auf Mega Man und andere klassische Plattformspiele beschreiben, komplett mit Musik von zwei Legenden: Allister Brimble (The Lost Vikings, Aladdin, X-com: Enemy Unknown, Descent, Powerwash Simulator) und Chris Hülsbeck (The Great Giana Sisters, Turrican).

Wir wollten Ihnen nur mitteilen, dass noch Zeit ist, eine Kopie von dem zu sichern, was wahrscheinlich ein Sammlerstück werden wird. Wie erwähnt, kannst du das Spiel auf Steam bekommen, aber auch auf Cartridge für Mega Drive und Neo Geo – komplett mit Bedienungsanleitung.

Wenn du denkst, dass du ein Weihnachtsgeschenk verdient hast, kannst du ein paar Euro auf der Kickstarter-Seite beisteuern, aber denk daran, schnell zu handeln, denn es ist nur noch etwas mehr als ein Tag übrig (die Kampagne endet am 21. Dezember um 13:00 Uhr BST / 14:00 Uhr MEZ). Sehen Sie sich das untenstehende Video an, um einen Blick auf Metal Macks Abenteuer zu erhalten.