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Lettlands Premierministerin Evika Silina hat ihren Rücktritt angekündigt, Monate bevor die nächsten Wahlen für Oktober angesetzt waren. Dies geschieht nach dem Scheitern der lettischen Armee, zwei umherirrende ukrainische Drohnen zu entdecken, die letzte Woche auf lettischem Boden, einer Öllageranlage, abgestürzt sind.

Infolge der Auswirkungen entließ Silina den Verteidigungsminister Andris Spruds und gab ihm die Schuld, keine besseren Anti-Drohnen-Systeme entwickelt zu haben. Die Progressive Partei, Teil der Koalition, die das lettische Parlament und Spruds' Partei regiert, zog daraufhin ihre Unterstützung für die Regierung zurück, sodass Silina ohne Herrschaftsmehrheit blieb und Silina keine andere Wahl blieb, als zurückzutreten – andernfalls hätte das Parlament sie abgewählt.

"In diesem Moment haben politischer Neid und enge Parteiinteressen Vorrang vor Verantwortung", sagte Silina, nachdem die "politischen Leeren nicht eine Lösung, sondern eine Krise gewählt" und ihren Vorschlag für einen neuen Verteidigungsminister abgelehnt hatten.

Silina von der zentristisch-rechten Partei New Unity kam im August 2023 an die Macht und führte eine Dreiköpfige Koalition an, um Krisjanis Karins, ebenfalls von seiner Partei, zu ersetzen. Der lettische Präsident Edgars Rinkevics wird nächsten Freitag mit Konsultationen zur Wahl eines neuen Regierungschefs beginnen, wie es ihm laut Verfassung vorgeschrieben ist.