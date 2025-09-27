Lettland drängt NATO zu stärkerer Luftverteidigung im Baltikum

HQ

In den letzten Wochen haben Drohnenvorfälle für Schlagzeilen gesorgt. Nun hat Lettland die NATO aufgefordert, den Schutz des Baltikums nach wiederholten russischen Eingriffen in den Luftraum der Verbündeten zu verstärken. "Russland setzt ein Muster von Provokationen fort und verletzt zuletzt rücksichtslos den Luftraum Polens und Estlands." Der lettische Präsident Edgars Rinkevics sagte bei einer Sitzung des NATO-Militärausschusses in der lettischen Hauptstadt. "Die Umwandlung der baltischen Luftpolizei in eine baltische Luftverteidigungsmission mit entsprechenden Einsatzregeln sollte eine Priorität sein." Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich über den folgenden Link tun. Go!