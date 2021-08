Let's Sing 2022 stimmt Stimmgabel für Karaoke-Konzert im November

Voxler und Ravenscourt möchten die Fans von Let's Sing im November zu einer neuen Ausgabe des Karaoke-Spiels einladen. Let's Sing 2022 wird mit 35 Tracks aus verschiedenen Genres starten, darunter auch deutsche Lieder. Bislang kennen wir erst sechs Songs:



Seven Nation Army - The White Stripes

Everybody (Backstreet's Back) - Backstreet Boys

Everything I Wanted - Billie Eilish

Study Love - Lady Gaga

Positions - Ariana Grande

Monster - Shawn Mendes & Justin Bieber



Das Game wird mit Ausnahme vom PC auf allen aktuellen Systemen veröffentlicht, inklusive der Nintendo Switch. Wie gewohnt könnt ihr je nach Plattform unterstützte Headsets und eure Smartphones als Mikrofone benutzen. Die PS4 ist die einzige Konsole, das noch die alten Singstar-Mikrofone unterstützt.

In Let's Sing 2022 können bis zu acht Spieler gleichzeitig ihre Stimmbänder auf die Probe stellen. Acht Spielmodi stehen laut Pressemitteilung bereit: Legend ist ein Herausforderungsmodus, in dem ihr mit eurer Gesangsperformance Sterne sammelt. In Classic findet ihr die traditionelle Highscore-Jagd mit Ranglistenfunktionen vor und Feat richtet sich an Duette. World Contest wird euch gegen Online-Spieler antreten lassen und Let's Party ist ein Modus mit zufälligen Parametern, in dem euch die Qual der Wahl erspart wird. In Jukebox müsst ihr nicht selbst singen, sondern den Tracks lauschen. In Mix Tape 2.0 und in Playlist Creator erstellt ihr eigene Playlists.