Let's Sing 2020 singt Ende Oktober wieder auf PS4 und Switch

Ravenscourt wird Let's Sing 2020 am 25. Oktober auf Playstation 4 und Nintendo Switch weiterführen. Die neuen Versionen enthält enthalten 30 Musiktitel, darunter teils Originalvideos von Liedern, wie "Sweet but Psycho" von Ava Max, "Someone You Loved" von Lewis Capaldi, "One Kiss" von Calvin Harris und Dua Lipa, sowie "Let You Love Me" von Rita Ora. Internationale Hits gibt es ebenfalls, dazu würden wir "Angels" von Robbie Williams und "Wannabe" von Spice Girls oder den legendären Klassiker "The Show Must Go On" von Queen zählen.

Let's Sing 2020 kann mit maximal vier Spielern gleichzeitig gespielt werden, Smartphones und USB-Mikrofone lassen sich für eure Performances verwenden. Die PS4-Version unterstützt auch Singstar-Mikrofone, während die Switch-Version wohl eigene Modelle bekommt. Switch-Bundles mit Mikrofonen und Let's Sing 2020 erscheinen aber erst am 15. November.