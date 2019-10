Let's Discuss: In unserer Videoreihe geht es diesmal um die Playstation 5

Gestern Nachmittag erklärte Sony beinahe beiläufig, dass ihre nächste Konsole, die ab jetzt offiziell Playstation 5 genannt werden darf, in der Ferienzeit 2020 erhältlich sein wird. In einem exklusiven Interview konnte Wired anschließend zahlreiche weitere Details zur Konsole und der dahinter stehenden Design-Philosophie aufdecken und wir haben uns das Material natürlich zusammen im Redaktionsnetzwerk angeschaut.

In der neuesten Ausgabe unseres "Let's Discuss"-Formats sprechen Magnus aus Dänemark und Dóri aus Island über die bisher bekannten Fakten zur Playstation 5 und was sie sonst noch von der Plattform erwarten. Was haltet ihr bisher eigentlich davon? Überzeugen euch die adaptiven Trigger des nächsten Dualshock-Controllers oder die SSD-Festplatte? Oder ist eure Kaufentscheidung letztlich nur von den Spielen abhängig, die darauf laufen?