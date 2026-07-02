Lethal Weapon Danny Glover wurde mit Alzheimer diagnostiziert.

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Schauspieler Danny Glover, vielleicht am bekanntesten für seine Rolle in der Lethal Weapon-Film-Saga, hat enthüllt, dass bei ihm kürzlich Alzheimer diagnostiziert wurde.

In einem Interview mit Today bemerkte Glover, dass er vor einigen Jahren erfahren habe, dass er die neurodegenerative Erkrankung entwickelt habe und dass sich seitdem seine Bewegungen, Sprache und Erinnerungen verlangsamt haben. Das hält Glover jedoch noch nicht auf, denn der Schauspieler offenbart, dass er "damit leben könnte, in gewisser Weise".

Glover hat jedoch angemerkt, dass "im weiteren Verlauf die Dinge anders sein und sich verändern werden", vermutlich in Bezug auf zukünftige Schauspielrollen und auch öffentliche Auftritte auf Conventions und Ähnliches. Dennoch hat Glover bestätigt, dass er, egal was in naher Zukunft passiert, die Unterstützung seiner Familie und Liebsten hat, denn "sie stehen hinter mir."

Was Alzheimer betrifft, so ist es eine unheilbare und fortschreitende Krankheit, die die Menschen stetig befällt und ihr Gedächtnis raubt. Es handelt sich um eine Form von Demenz und kann bis zu 15 Jahre vor der offiziellen Diagnose frühe Anzeichen zeigen.