Leslie Jones schmollt darüber, wie wenig Geld sie für ihre Rolle in Ghostbusters bekommen hat

Paul Feigs gescheitertes Ghostbusters-Remake aus dem Jahr 2016 verlief so "gut" wie erwartet, ein wahres Kopfzerbrechen, das trotz einiger positiver Kritiken von vielen Kinobesuchern und Fans des Originalfilms rundweg verrissen wurde. Nun stellt sich heraus, dass auch einer der Stars des Films nicht sehr glücklich war, zumindest nicht in Bezug auf das Gehalt, das sie verdiente.

Leslie Jones, die Patty Tolan spielte, verrät in ihrem neuen Buch Leslie F*cking Jones: A Memoir, dass sie "nur" 150 US-Dollar für ihre Rolle mit nach Hause nahm, nachdem ihr ursprünglich 67,000 US-Dollar angeboten wurden. Dies steht in krassem Gegensatz zu einigen ihrer Kollegen, vielleicht am bemerkenswertesten Melissa McCarthy, die für ihre Rolle in Ghostbusters satte 14 Millionen Dollar mit nach Hause nahm.

"Während des Prozesses wurde mir manchmal klargemacht, dass ich mich glücklich schätzen konnte, überhaupt in diesem Film mitzuspielen, aber ehrlich gesagt dachte ich: 'Ich muss nicht in diesem Muthafucka mitspielen', zumal ich viel weniger bezahlt wurde als Melissa McCarthy und Kristen Wiig."

"Kein Klopfen an sie, aber mein erstes Angebot war, diesen Film für 67.000 Dollar zu machen. Ich musste kämpfen, um mehr zu bekommen (am Ende bekam ich 150 Dollar), aber die Botschaft war klar: 'Das wird dich in die Luft jagen – danach bist du fürs Leben gemacht', all diese Art von Scheiße, als hätte ich nicht schon Jahrzehnte einer erfolgreichen Karriere hinter mir."

Was denkst du über das Ghostbusters-Remake von 2016?