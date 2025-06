Leslie Benzies hat einen "übergreifenden Zehnjahresplan" für MindsEye

HQ

Wir sind nur noch etwas mehr als eine Woche von der Veröffentlichung von Leslie Benzies' MindsEye entfernt. MindsEye spielt in einer nicht allzu fernen, aber sehr ungewohnten Zukunft und nimmt uns mit auf eine actiongeladene, lineare Erzählung, die nur der Anfang der Pläne des Entwicklers Build a Rocket Boy sein könnte.

Im Gespräch mit Gamesindustry.biz verriet Leslie Benzies, dass für die Zukunft von MindsEye Großes geplant ist. "[Das Studio] wird das Spiel über Play unterstützen. MindsEye, mit ständig neuen Inhalten", sagte er. "Den größten Teil des Inhalts werden wir versuchen, in die Geschichte einzubauen. Wenn man also den großen, übergreifenden Zehnjahresplan durchgespielt hat, hat man eine sehr gute Vorstellung davon, wie dieses Universum aussieht."

"Wir haben Pläne, einen Mehrspielermodus hinzuzufügen, [und] wir haben Pläne, eine komplett offene Welt zu schaffen. Und natürlich müssen wir uns auch ansehen, was die Spieler erschaffen, und das in unsere Pläne einbeziehen."

Benzies erklärte auch, wo das Spiel in Bezug auf die Welt, die die Entwickler geschaffen haben, angesiedelt ist. "MindsEye sitzt genau in der Mitte unserer Geschichte. Wir werden also 10.000 Jahre zurückgehen, dann werden wir eine bestimmte Zeit vorwärts gehen. Es ist das relevante Teil des Puzzles, das die Spieler dazu bringen wird, sich Fragen zu stellen, was die größere Geschichte ist", erklärte er. "Wir haben absichtlich kein Filmmaterial von großen Teilen des Spiels veröffentlicht, weil wir den Spielern nichts verderben wollen. Aber diese Geschichte nimmt einige ungewöhnliche Wendungen."

MindsEye erscheint am 10. Juni für Xbox Series X/S, PS5 und PC.