Lernt das Alphabet mit Kratos und Atreus

God of War würden sicher nicht viele Leute guten Gewissens mit einem Kinderbuch in Verbindung bringen, doch die Illustratorin Romina Tempest hat in der Idee der Autorin Andrea Robinson viel Potential erkannt. Sie wird das Kinderbuch "God of War: B for Boy" mit kindgerechten Zeichnungen unterstützen und unseren Schützlingen auf diese Weise dabei helfen, das Alphabet zu erlernen. Nebenbei folgen die Kleinen den Abenteuern der beiden Titelhelden Kratos und Atreus aus dem letzten Spiel von Sony Santa Monica Studio. Natürlich wird auf Gewalt und Blut verzichtet, wovon ihr euch in diesem Video selbst überzeugen könnt. Wir werden das Vergnügen am 1. September selbst entdecken können, hinter diesem Link gibt es weitere Infos.