Lernen Sie die X-59 kennen: den neuen Überschalljet der NASA, der die Schallmauer durchbricht, ohne die Nachbarn zu wecken

HQ

Der futuristische X-59-Jet der NASA erhob sich am Dienstag in den Himmel über der kalifornischen Wüste, absolvierte seinen ersten Testflug und bewies, dass Überschallflüge die Nachbarn nicht aufwecken müssen.

Das von Lockheed Martin gebaute, schnittige, einmotorige Flugzeug hob kurz nach Sonnenaufgang vom Werk 42 in Palmdale ab und landete etwa eine Stunde später sicher im Armstrong Flight Research Center der NASA. Begleitet von einem Verfolgungsflugzeug stieg die X-59 auf 12.000 Fuß und erreichte bei ihrem Erstflug eine Unterschallgeschwindigkeit von 230 Meilen pro Stunde.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Überschalljets, die laute "Überschallknall" erzeugen, ist die X-59 so konzipiert, dass sie ein leises " poch " erzeugt, nicht lauter als das Zuschlagen einer Autotür. Dieser Durchbruch könnte die Tür für Überschallflüge über Land öffnen, was Verkehrsflugzeugen aufgrund von Lärmbedenken lange Zeit verboten war.

NASA-Testpilot Nils Larson steuerte das Flugzeug, das für eine Geschwindigkeit von Mach 1,4 in 55.000 Fuß ausgelegt ist, mehr als doppelt so hoch wie die meisten Verkehrsflugzeuge. Nun werden die von der X-59 gesammelten Daten der NASA helfen, neue Maßstäbe für den Überschallflug über besiedelte Gebiete zu setzen.

Der X-59 hat bereits Aufmerksamkeit erregt und sich für das Jahr 2025 den Titel " coolstes Ding made in California " verdient. "Diese Arbeit stärkt Amerikas Position als Vorreiter in der Luftfahrt und hat das Potenzial, die Art und Weise, wie die Öffentlichkeit fliegt, zu verändern", sagte US-Verkehrsminister und amtierender NASA-Administrator Sean Duffy.

Zukünftige Flüge werden die X-59 in größere Höhen und Geschwindigkeit en bringen, um schließlich die Schallmauer zu durchbrechen und die Grenzen des leisen Überschallflugs zu testen.