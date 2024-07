Lernen Sie die schlimmsten Bettwanzen von Warhammer 40.000 im neuen Space Marine II-Trailer kennen

HQ

Warhammer 40.000 könnte das einzige superbeliebte Sci-Fi-Universum sein, in dem absolut kein Fan leben möchte. Er ist voll von Dingen, die dich töten wollen, von riesigen Grünflächen-Orks bis hin zu deiner eigenen Regierung. Am schlimmsten sind die xenomorphartigen Tyraniden, die nichts anderes tun wollen, als sich am Lebenselixier jedes Planeten zu laben, auf den sie stoßen.

In Warhammer 40,000: Space Marine II kommen sie immer dicht und schnell auf dich zu, in so starken Schwärmen, dass du im Trailer unten sehen kannst, wie die Kamera fast die Spur von Titus verliert. Während die meisten Tyraniden, denen du begegnest, mit einer Kugel oder einem Schwertschlag niedergestreckt werden können, gibt es in den Schwärmen auch härtere Feinde, die sich besser wehren können.

Schaut euch den Trailer unten an und lasst uns wissen, wie ihr versuchen würdet, mit einem herannahenden Tyranidenschwarm umzugehen. Die Chancen stehen gut, dass nicht viele von uns lange durchhalten würden. Wir haben schließlich keine Powerrüstung.