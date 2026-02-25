Lernen Sie die Crimson Desert Synchronsprecher kennen

HQ

Ein so umfangreiches Rollenspiel wie Crimson Desert hat naturgemäß eine lange Liste von Synchronsprechern, die alle auf hohem Niveau performen müssen, damit die Immersion im Spiel nicht beeinträchtigt wird. Mit nur noch drei Wochen bis zur Premiere findet Pearl Abyss, es ist höchste Zeit, die Synchronsprecher hinter dem Abenteuer kennenzulernen.

In einem Instagram-Post treffen wir nun die wichtigsten Personen, um zu sehen, wie die Menschen hinter den Stimmen aussehen, darunter die spielbaren Hauptcharaktere Kliff (Alec Newman), Oongka (Steward Scudamore) und Damiane (Rebecca Hanssen). In einem Interview mit Epic Games Store spricht Newman darüber, wie er seinen Protagonisten angegangen ist:

"Ihn als Schotte vorzustellen, half dabei, einige seiner Eigenschaften und Einstellungen zu erkennen – eine natürliche Skepsis und Wachsamkeit."

Er beschreibt Kliffs Persönlichkeit, von der wir offenbar mehrere Seiten sehen werden:

"Kliff hat standardmäßig eine Art rauen Zynismus, aber während wir die Aufnahmen durchgingen, nutzten wir die Chance, auch andere Seiten seiner Persönlichkeit zu sehen... Er ist zu großen Emotionen fähig und nicht nur zu Aggression oder Wildheit. Das Gefühl der Familie mit den anderen Greymanes steht wahrscheinlich im emotionalen Kern von Kliff."

Scudamore hatte auch die Gelegenheit, über seinen scheinbar etwas raueren Charakter zu sprechen, der als lakonisch und zurückhaltend mit beträchtlicher Kontrolle über seine Gefühle beschrieben wird:

"Er schweigt nicht, weil ihm Emotionen fehlen. Er schweigt, weil er seine Worte sorgfältig wählt. Diese Art von Zurückhaltung – sparsam im Ausdruck zu sein und überlegt zu sein, bevor man handelt – ist etwas, das ich sehr bewundere."

Von links: Oongka, Kliff & Damiane.

Schließlich haben wir Hanssen, eine erfahrene Synchronsprecherin, die in den letzten Jahren unter anderem Alfira in Baldur's Gate III und Eve in Stellar Blade gespielt hat. Jetzt wird sie stattdessen Damiane Leben und Persönlichkeit verleihen und sagt:

"Ich bin von Natur aus eher ein Menschenfreund, aber es war unglaublich befreiend, beim Spielen von Damiane auf meinen Gerechtigkeitssinn zurückzugreifen. Anstatt korrekt und korrekt zu sein, ist sie eine starke, unabhängige und durchsetzungsfähige Person, die keine Angst hat, ihre Meinung zu sagen oder das zu tun, was sie für richtig hält."

Schaut euch das ausführliche Interview unter dem obigen Link an, und am 19. März wird Crimson Desert auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X Premiere feiern.