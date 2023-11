Lerne Kazuma Kiryu von Like a Dragon Gaiden kennen

HQ

Es ist Zeit für ein brandneues Like a Dragon-Abenteuer am Donnerstag, wenn Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name: The Man Who Erased His Name für PC, PlayStation und Xbox erscheint. Hier schlüpfen wir erneut in die Rolle von Kazuma Kiryu, der dieses Mal unter dem Codenamen Joryu undercover unterwegs ist.

Wenn du noch keinen der vorherigen Yakuza-Haupttitel gespielt hast, sind Ryu ga Gotoku Studio und Sega der Meinung, dass es an der Zeit ist, dass wir Kazuma Kiryu richtig vorstellen, und genau das bekommen wir in einem neuen Trailer.

Schauen Sie es sich unten an und vergessen Sie nicht, unseren Testbericht zu lesen.