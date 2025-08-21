Lerne die neue Weasley-Familie in der HBO-Serie Harry Potter kennen

HQ

Die Produktion der ersten Staffel der HBO-Serie Harry Potter ist derzeit im Gange, und Setfotos zeigen bereits Dominic McLaughlin und Nick Frost, die als Harry und Hagrid durch die Straßen streifen. Jetzt hat HBO ein neues Bild veröffentlicht, auf dem die gesamte Weasley-Geschwisterriege vorgestellt wird: Percy, Fred, George, Ron und Ginny. Wir wussten bereits, dass Ron von Alastair Stout gespielt wird, aber jetzt ist bestätigt, dass Percy von Ruari Spooner, Fred und George von den Zwillingen Tristan und Gabriel Harland und Ginny von Gracie Cochrane dargestellt wird.

Zuvor wurde enthüllt, dass Katherine Parkinson die Rolle der Mutter der Geschwister, Molly Weasley, übernehmen wird, obwohl noch kein offizielles Bild von ihr im Kostüm veröffentlicht wurde. Was den Vater der Familie, Arthur Weasley, betrifft, so bleibt die Rolle vorerst unbesetzt - nicht ganz überraschend, da die Figur voraussichtlich erst in der zweiten Staffel auftauchen wird.

Was denkst du über das Casting, gut oder schlecht?