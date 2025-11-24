Lepstok- oder PFM-1-Minen: So terrorisieren russische Drohnen die Ukraine

HQ

Russische unbemannte Luftfahrzeuge (UAVs) setzen kleine, blattförmige Sprengsätze auf den Straßen von Cherson ein, die sich mit dem Herbstlaub vermischen und Dutzende von Verletzungen verursachen, so die örtlichen Behörden und Anwohner.

Vor Ort als Lepstok- oder PFM-1-Minen bekannt, sind diese Geräte so konstruiert, dass sie wie gefallene Blätter aussehen, wodurch sie nahezu unsichtbar und besonders gefährlich für Kinder sind. Seit Jahresbeginn hat Kherson mindestens drei Todesfälle gemeldet, darunter ein Kind, sowie mehr als 67 Verletzte im Zusammenhang mit den Minen. Fahrzeuge und Krankenwagen wurden ebenfalls beschädigt.

Kinder über die Minen unterrichten

Die Behörden haben Anti-Drohnen-Netze um kritische Bereiche errichtet, und Schulen haben Unterrichtsstunden angepasst, um Kindern beizubringen, wie sie Minen erkennen und umgehen können. "Wenn Kinder eine Mine sehen, sollen sie anhalten, zurückgehen und ruhig bleiben", sagt Irina Kortinuk, eine örtliche Schulbeamtin.

Bewohner wie der 13-jährige Arseni überlebten dank vorheriger Ausbildung einen Minenvorfall. "Der Fahrradsitz hat den Großteil der Splitter aufgefangen. Ich habe es geschafft, sicher zum Haus meiner Großmutter zu gelangen", erklärt seine Mutter.

Verboten nach der Ottawa-Konvention von 1997

Der Einsatz von PFM-1-Minen, die nach der Ottawa-Konvention von 1997 verboten sind, wurde von Amnesty International verurteilt, die fordert, diese Angriffe als Kriegsverbrechen einzustufen.

Trotz anhaltender Bedrohungen bewegen sich Zivilisten weiterhin vorsichtig durch die Stadt und halten den Alltag inmitten ständiger Drohnenaktivität aufrecht. "Das Ziel ist es, die Bevölkerung zu terrorisieren", sagt der Militärgouverneur von Cherson, Oleksandr Prokudin. "Das ist dieses Jahr zu einer wiederkehrenden Taktik geworden."

