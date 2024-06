Leonardo DiCaprios fünf Top-Leistungen

HQ

Blutdiamant (2006)

Ich wollte hier unbedingt Basketball Diaries oder warum nicht Once Upon a Time in Hollywood aufnehmen. Weil er natürlich in diesen beiden Filmen brillant ist, genauso wie in Revolutionary Road, Titanic, Revenant, Catch Me if You Can und Romeo & Juliet. Aber es muss hier schließlich Blood Diamond sein. Leos Interpretation des moralisch verwerflichen Diamantenschmugglers Danny Archer, der zu gleichen Teilen mit übermäßiger Gier und seiner Fähigkeit, sich für jemand anderen zu opfern, zu kämpfen hat, der Teil seines früheren Lebens als Soldat einer Spezialeinheit, den er seit mehreren Jahren als Schmuggler zu ersticken versucht. DiCaprio macht hier einen brillanten Job und dazu gehören ein makelloser südafrikanischer Akzent sowie jede Menge Präsenz und die Fähigkeit, das Beste aus den Co-Stars Jennifer Conelly und Djimon Hounsou herauszuholen.

(4)

Was isst Gilbert-Traube? (1993)

In Lasse Hallströms fein abgestimmter, fantastischer Adaption von Peter Hedges' ebenso phänomenalem Buch (wie wir natürlich alle wissen) verkörpert ein 19-jähriger, untrainierter und grüner DiCaprio den geistig behinderten kleinen Bruder Arnie Grape mit einer solchen Überzeugung, dass ich mich daran erinnere, wie ich mir eine Zeit lang absolut sicher war, dass er tatsächlich geistig behindert war - in Wirklichkeit. Seit Tropic Thunder wurde viel darüber geredet, dass Schauspieler wie Sean Penn (I Am Sam) und Tom Hanks (Forest Gump) in ihrer Interpretation von Charakteren mit irgendeiner Art von Entwicklungsstörung zu weit gegangen sind, und im Nachhinein ist natürlich viel dran. Ein 19-jähriger Leo tappte nie in diese Falle, sondern tat es mit absoluter Bravour.

(3)

Shutter Island (2010)

Ich erinnere mich, dass ich mich fragte, wer um alles in der Welt der Figur des Teddy Daniels aus Lehanes bedeutendem Buch gerecht werden könnte, sobald es verfilmt wurde. Ich hatte vorher auf Leo oder Fassbender gehofft, aber ich glaube nicht, dass ich jemals gedacht hätte, dass einer von ihnen in der Lage sein würde, den psychisch kranken Daniels so gut darzustellen, wie DiCaprio es hier getan hat. Schicht um Schicht um Schicht wird zu einer nuancierten und facettenreichen, aufregenden, wunderschönen Geschichte über einen Mann hinzugefügt, der am Rande eines totalen Nervenzusammenbruchs balanciert.

(2)

Django Unchained (2012)

Es gibt sicherlich viele Filmschurken, die gruseliger und bedrohlicher sind als DiCaprios Calvin Candie. Es gibt jedoch fast keine, die so charismatisch wie wirklich abscheulich sind, was mehr mit Leos Leistung zu tun hat als mit Tarantinos (brillantem) Drehbuch. Hier spielt Leo eine seiner besten Rollen und es war im Nachhinein geradezu kriminell, dass ihm für diese fantastische Rolle der Oscar geraubt wurde.

DICAPRIOS BESTE SCHAUSPIELERISCHE LEISTUNG:

(1)

Der Flieger (2004)

Die Art und Weise, wie DiCaprio mit Nuancen und Subtilität den Luftfahrtmogul und Milliardär Howard Hughes in Scorseses fantastischem Biopic über diesen zutiefst faszinierenden Mann darstellt, muss natürlich gelobt werden - es brennt also in die Palmen. Denn es ist sein charismatischer Antrieb und Ehrgeiz, der im Laufe des Films durch Gier und Paranoia ersetzt wird, der mich als Zuschauer dazu bringt, zurückzukehren, mehr zu sehen - mehr über Hughes zu lesen und zu versuchen, mehr darüber zu verstehen, wie dieser bemerkenswerte Mann wirklich funktionierte. Ich denke, viele Biopics dieser Art tappen oft in die Falle, eine Karikatur der dargestellten Person zu sein, aber nicht hier. Nicht Hughes, und das haben wir nur Leo zu verdanken.

