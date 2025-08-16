Leonardo DiCaprio verrät, was er in seiner Karriere am meisten bereut

HQ

Leonardo DiCaprio ist ohne Zweifel einer der größten Namen Hollywoods – und das schon seit Jahrzehnten. Von Titanic und The Departed bis hin zu The Aviator, Django Unchained und The Revenant – letzterer brachte ihm einen Oscar als bester Hauptdarsteller ein – hat DiCaprio ein außergewöhnliches Portfolio an ikonischen Rollen aufgebaut. Doch trotz dieses beeindruckenden Lebenslaufs gibt es einen Teil, den er immer noch bereut.

In einem Interview mit Esquire wurde DiCaprio zusammen mit Regisseur Paul Thomas Anderson, der DiCaprios kommenden Film "One Battle After Another" inszeniert, gefragt, ob er etwas in seiner Karriere bereue. Seine Antwort:

"Ich sage es, auch wenn du hier bist: Ich bereue es am meisten, dass ich nicht bei den Boogie Nights mitgemacht habe. Es war ein tiefgründiger Film meiner Generation. Ich kann mir niemanden anders als Mark [Wahlberg] darin vorstellen. Als ich den Film endlich sehen konnte, dachte ich, es sei ein Meisterwerk. Es ist ironisch, dass du die Person bist, die diese Frage stellt, aber es ist wahr."

Passenderweise führte Anderson selbst Regie bei Boogie Nights (1997) und wollte ursprünglich DiCaprio für die Hauptrolle. Der Schauspieler lehnte jedoch aufgrund seines Engagements für Titanic (1997) ab. Stattdessen schlug DiCaprio seinen Co-Star aus The Basketball Diaries (1995), Mark Wahlberg, vor, der die Rolle annahm und seinen Durchbruch als Eddie Adams schaffte.

Obwohl DiCaprio zugibt, dass er die Entscheidung zutiefst bereut, ist es schwer vorstellbar, dass jemand anderes neben Kate Winslet auf dem Deck der Titanic sitzt - ein Film, der seinen Status als globaler Superstar zementierte. Trotzdem ist es ein faszinierendes "Was wäre, wenn" für die Filmgeschichte.

Hättest du Leo gerne in Boogie Nights gesehen?