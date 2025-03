Leonardo DiCaprio spielt einen Ex-Revolutionär in Paul Thomas Andersons "Eine Schlacht nach der anderen"

Leonardo DiCaprio sieht man heutzutage nicht mehr in vielen Filmen mitspielen, und auch Paul Thomas Anderson sieht man nur noch selten auf dem Regiestuhl sitzen. Dieses Jahr können wir uns auf einen kleinen Leckerbissen freuen, denn beide kommen für ein brandneues schwarzes Comedy-Drama zusammen, das als One Battle After Another bekannt ist.

In diesem Film tritt DiCaprio als Ex-Revolutionär auf, der gezwungen ist, wieder in Aktion zu treten, um die Tochter eines der Mitglieder seiner ehemaligen Organisation zu retten, nachdem ein böser Feind seine große Rückkehr gefeiert hat.

Es ist eine ungewöhnliche Handlung, die im Trailer nicht besonders gut erklärt wird, aber die gestapelte Besetzung (Benicio Del Toro, Sean Penn, Teyana Taylor, Regina Hall, Alana Haim, Chase Infiniti und mehr), die starken Darsteller, die Regie und der Humor scheinen das definitiv wieder wettzumachen.

One Battle After Another soll ab dem 26. September in die Kinos kommen, und Sie können sich den Trailer unten ansehen.