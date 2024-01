Leonardo DiCaprio führte Martin Scorsese in die Filme von Studio Ghibli ein

Wir alle wissen, dass es schwierig sein kann, jemanden, der sich nicht wirklich für Animationsfilme interessiert, für das Medium zu gewinnen. Egal, wie sehr du versuchst, einen Freund oder Verwandten davon zu überzeugen, dass es auch für Erwachsene ist, alles, was sie sehen, sind Zeichentrickfilme für Kinder. Wir stellen uns vor, dass es eine ähnliche Situation war, als Leonardo DiCario versuchte, Martin Scorsese dazu zu bringen, sich einen Studio Ghibli-Film anzusehen.

Laut Letterboxd zeigen sich die beiden oft gegenseitig Filme, wobei Scorsese in der Regel derjenige ist, der seinem regulären Hauptdarsteller die meisten Filme vorführt, um ihn auf eine Rolle vorzubereiten. DiCaprio hat es nicht immer geschafft, Scorsese mit seiner Filmauswahl zu beeindrucken oder aufzuklären, aber das einzige Mal, dass er es tat, war, als er Scorsese Spirited Away zeigte.

Anscheinend haben der Oscar-Gewinner von Studio Ghibli und Prinzessin Mononoke Scorsese von den Werken Miyazakis beeindruckt. Jetzt müssen wir Scorseses Gedanken zu den anderen Ghibli-Werken hören und vielleicht sogar sehen, ob Miyazaki selbst The Wolf of Wall Street oder The Departed gesehen hat.