Léon Marchand kehrt mit leeren Händen vom Schwimm-Weltcup 2025 zurück und die Rivalität nimmt zu

Léon Marchand ist Gewinner von vier Goldmedaillen in Paris 2024, aktueller Inhaber von drei Weltrekorden und mehreren weiteren olympischen und europäischen Rekorden, von denen einer im vergangenen Sommer aufgestellt wurde (er stellte bei den Weltmeisterschaften in Singapur einen neuen Rekord über 200 m Lagen auf). Seine Leistung beim World Aquatics Swimming World Cup 2025 in Carmel, USA, der am vergangenen Wochenende stattfand, blieb jedoch hinter den Erwartungen zurück und ging in den fünf Rennen, die er bestritten hatte, mit leeren Händen zurück.

Drei Monate nachdem er einen Weltrekord aufgestellt hatte, der seit 14 Jahren unangetastet geblieben war, wurde er Zweiter im Einzel über 200 m Lagen der Männer, hinter Shaine Casas (1:49,43), besser als Marchand (1:53,09). Marchand wurde außerdem Zweiter über 200 m Rücken und Dritter über 400 m Freistil. Der 25-jährige US-Amerikaner revanchiert sich nach seinem zweiten Platz bei den Weltmeisterschaften, was darauf hindeutet, dass die Rivalität trotz Marchands Dominanz und seines Status als Superstar in Frankreich weitergehen wird.

"Ich muss mich bei diesen Jungs bedanken, vor allem bei Léon", sagte Casas nach dem Rennen, wie Olympics.com wählte. "Er bringt irgendwie das Beste in mir zum Vorschein. Ich liebe einfach das Feuer und diese Art von Rivalität. Es fühlt sich gut an, die Nadel bei jedem Wettkampf weiter nach vorne zu bewegen."