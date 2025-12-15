Leon Kennedy ist die stärkste Person in der Geschichte von Resident Evil, sagt Requiem-Regisseur

HQ

Es sieht so aus, als würde Resident Evil Requiem sowohl die Action- als auch die Survival-Horror-Aspekte der Reihe durch die spielbaren Charaktere Leon S. Kennedy und Grace Ashcroft verbinden. Grace ist neu in der Reihe und wird von jedem Monster, das sie sieht, verängstigt sein, während Leon zu diesem Zeitpunkt ein erfahrener Veteran ist und sogar einen scheinbaren Machtschub erhalten hat, der ihn zum stärksten Protagonisten in der RE-Geschichte macht.

"Grace ist die furchteinflößendste Person in der Geschichte von Resident Evil, und Leon ist der Stärkste", sagte Regisseur Koji Nakinishi in einem Interview mit Famitsu nach Leons Enthüllung. "Ich denke, eines der Highlights wird sein, zu sehen, wie diese beiden kontrastierenden Charaktere miteinander interagieren."

Nakinishi erklärte, dass das Gameplay bei Leon und Grace ungefähr in zwei Hälften aufgeteilt ist, sodass man etwa die Hälfte des Spiels als jeder Protagonist verbringt. Sie interagieren zu verschiedenen Stellen der Geschichte, und er verglich das Gameplay-Wechseln mit dem Gehen in eine heiße Sauna und dann ein kaltes Bad. "Wir haben es so gestaltet, dass das Beste aus den kontrastierenden Charakteren von Leon und Grace herausgeholt wird. Es ist ein Spielerlebnis, wie es in der Resident Evil-Reihe anders ist als alles, was bisher in der Resident Evil-Reihe war, also hoffe ich, dass ihr es ausprobiert", sagte er.

Wenn du zum ersten Mal nach Resident Evil Requiem kommst, glaubt Nakinishi trotzdem, dass du Spaß haben wirst, wenn du als erfahrener Leon spielst. "Kurz gesagt, er ist ein gut aussehender Kerl. Nicht nur im Aussehen, sondern auch in der Persönlichkeit", sagte der Regisseur. "Er sieht sowohl innen als auch außen gut aus, aber er ist nicht arrogant. Er ist ein unbeschwerter Typ, der gerne herumalbert und eine coole Art hat, aber er hat viel Leidenschaft in sich. Er ist außerdem stark in Kampfkünsten und Technik und hat keine Schwächen. Wenn er im echten Leben wäre, glaube ich nicht, dass wir Freunde werden könnten."