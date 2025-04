LeoLabs wird in diesem Jahr Scout-Radar im Indopazifik einsetzen

HQ

Die neuesten Nachrichten über die Vereinigten Staaten . LeoLabs wird sein Scout-Radarsystem noch in diesem Jahr in der indopazifischen Region einführen, als Teil seiner Bemühungen, die Abdeckung der wachsenden kommerziellen und militärischen Starts zu erweitern, wie das Unternehmen am Montag bekannt gab.

Der Scout, ein mobiles und modulares Radar, wird die Verfolgung von Aktivitäten im Orbit grundlegend verändern. Da die Zahl der Starts stetig zunimmt, sieht LeoLabs den Einsatz seines Radars als einen entscheidenden Schritt, um eine Lücke bei der Verfolgung und Katalogisierung von Satellitennutzlasten zu schließen.

Das Unternehmen befindet sich in Gesprächen mit mehreren potenziellen Kunden, um die Produktion hochzufahren, in der Hoffnung, in den kommenden Jahren zahlreiche Systeme einsetzen zu können. Vorerst bleibt abzuwarten, wie diese neue Technologie die Zukunft der Weltraumüberwachung prägen wird.