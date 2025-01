Leo Woodall ist ein Mathematiker auf der Flucht in der Prime Target von Apple TV+

Wenn Sie auf der Suche nach etwas Neuem sind, das Sie auf Apple TV+ sehen können, ist die gute Nachricht, dass es viel gibt, worauf Sie sich freuen können. Neben dem Finale der zweiten Staffel von Silo, das am Freitag erscheint, am selben Tag, an dem Severance seine zweite Staffel startet, wird kurz darauf eine neue Thriller-Serie erscheinen.

Es ist als Prime Target bekannt und folgt einem jungen Mathematiker, der gezwungen ist, auf der Flucht zu sein, um sein Leben zu retten, nachdem die Welt der Cybersicherheit aufgrund seines jüngsten großen Durchbruchs eine Zielscheibe auf seinen Kopf gesetzt hat, die die Funktionsweise von Cybersicherheitsmaßnahmen auf der ganzen Welt erschüttern könnte.

In der Serie spielt Leo Woodall die Hauptrolle und Quintessa Swindell, die eine junge Beschützerin spielt, die Woodalls Mathe-Mastermind am Leben erhalten soll.

Prime Target soll am 22. Januar am Apple TV+ laufen, und da dies der Fall ist, können Sie unten den neuesten Trailer für die Show sowie die offizielle Zusammenfassung sehen.

"Ein brillanter junger Mathematiker steht kurz vor einem großen Durchbruch, als er erkennt, dass ein unsichtbarer Feind versucht, seine Idee zu zerstören. Zusammen mit einem Regierungsagenten, der ihn verfolgt hat, beginnt er, eine beunruhigende Verschwörung aufzudecken."