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Leo Messi wurde mit dem renommierten Preis Prinzessin von Asturien für Sport ausgezeichnet, einem jährlichen Preis, der außergewöhnliche Leistungen im Sport würdigt und an Sportler, Teams, Veranstalter oder sogar ganze Wettbewerbe verliehen wird.

Der 38-jährige argentinische Fußballer, der bald an seiner sechsten Weltmeisterschaft teilnimmt, wurde von 27 Kandidaten aus 12 Ländern ausgewählt. Die Jury wählte Messi, weil "er auf persönlicher Ebene ein Vorbild darin war, Widrigkeiten zu überwinden, nachdem er in der Kindheit an einer Wachstumsstörung gelitten hatte, und gilt laut seinen Teamkollegen als weltweite Sportikone für seine Konstanz, Bescheidenheit und sein Engagement für Teamarbeit".

Über sportliche Verdienste hinaus (wie dem Gewinn von Ballon d'Or rekordverdächtig achtmal zwischen 2009 und 2023) erkennt die Jury an, dass sein Beitrag zum Sport gesellschaftliche Auswirkungen hatte, etwa als UNICEF-Botschafter (Organisation, die 2006 den Prince of Asturias Award für Concord erhielt) und seine wohltätige Arbeit durch die Leo Messi Foundation, die sich der Förderung des Zugangs zu Bildung und Gesundheit für Kinder in verletzlichen Situationen widmet.

Andere Fußballer, die die Prinzessin von Prince of Asturias Awards gewonnen haben

Ehemalige Gewinner des Prinzessinnen- (oder Prinz-) von Asturien-Preis für Sport sind unter anderem die Tennisspielerin Serena Williams (die mit 44 Jahren ihr Comeback angekündigt hat), die kenianische Langstreckenläuferin Eliud Kipchoge, die Olympic Refuge Foundation und das IOC-Flüchtlings-Olympiateam 2022, die amerikanische Skifahrerin Lindsey Vonn sowie die Badmintonlegende Carolina Marín.

Nur sehr wenige Fußballer haben den Preis seit seiner Erstverleihung 1987 gewonnen: die brasilianische Nationalmannschaft, die 2002 die Weltmeisterschaft gewann, die spanische Nationalmannschaft, die 2010 dasselbe tat, und ein gemeinsamer Preis 2012 zwischen Iker Casillas (Real Madrid) und Xavi Hernández (vom FC Barcelona) für ihre "versöhnliche Einstellung, die traditionelle Differenzen zwischen Spielern und Fans ausgeglättet hat". sie spielten in rivalisierenden Vereinen, gewannen aber gemeinsam die UEFA Euro 2012.