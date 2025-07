Leo Messi und Sergio Ramos treffen im MLS All-Star-Spiel wieder aufeinander: Alles, was Sie wissen müssen

HQ

Während der Fußball in Nordamerika wächst, ähnelt die Major League Soccer natürlich eher den anderen großen Ligen in den USA, wie der NBA: die Play-offs nach der regulären Saison und die großen Spektakel außerhalb der Spiele, einschließlich einer Tradition, die in Europa nie importiert wurde, die All-Star-Spiele.

Genau wie in der NBA finden die All-Star-Spiele in der Mitte der regulären Saison statt, wobei die besten Spieler der gesamten Liga über eine Kombination aus Fan-Stimmen und einem Liga-Kommissar ausgewählt werden. Anfangs kämpften sie mit den All-Stars der East und West Conference, aber in letzter Zeit haben sie sich dafür entschieden, die MLS All-Stars gegen europäische Klubs wie Bayern München, Real Madrid, Juventus, Arsenal spielen zu lassen...

Das änderte sich 2021, und das Format wird auch heute noch verwendet: die MLS All-Stars gegen die Liga MX All-Stars. Das heißt, die besten Spieler der MLS (USA und Kanada) gegen die besten Spieler der mexikanischen Liga.

MLS All-Stars vs. Liga MX All-Stars

Jetzt, da sie die Hälfte der regulären MLS-Saison hinter sich haben, ist es an der Zeit, die Differenzen beiseite zu legen und das All-Star zu spielen, das am Mittwoch, den 23. Juli im Q2 Stadium in Austin, Texas stattfindet (Donnerstag, 24. Juli um 2:00 Uhr BST, 3:00 Uhr MESZ in Europa). Einen Tag zuvor gibt es eine Geschicklichkeits-Challenge.

Und wer werden die Stars über den All-Stars sein? Natürlich werden alle Augen auf Leo Messi von Inter Miami gerichtet sein, der nicht aufhören kann, Tore zu schießen, auf seinen ersten All-Star-Titel (er und Luis Suarez verpassten letztes Jahr aufgrund einer Verletzung bei der Copa América). Und es gibt bereits "Fan-Service", denn er wird sich wieder mit Sergio Ramos von Monterrey treffen, dem ewigen Rivalen, den sie bei Real Madrid und dem FC Barcelona waren, und dann kurzzeitig Teamkollegen bei Paris Saint-Germain.

Weitere beliebte Spieler aus dem MLS All-Star sind Hirving "Chucky" Lozano (San Diego), Diego Rossi (Columbus Crew), Evander (FC Cincinnati) oder Jordi Alba (Inter Miami). In der Liga MX All-Star finden wir auch James Rodríguez (León), Alexis Vega (Toluca) oder Sergio Canales (Monterrey).

Im vergangenen Jahr schlugen die Mexikaner die Nordamerikaner mit 4:1. In der Realität gewinnen die MLS All-Stars selten, wenn sie gegen Spieler aus dem Ausland spielen... Wird es dieses Jahr wieder passieren, mit Messi an ihrer Seite?