Leo Messi teilt eine emotionale Abschiedsbotschaft der argentinischen Mannschaft vor dem WM-Finale

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Leo Messi wird heute Abend voraussichtlich sein letztes WM-Spiel bestreiten, ein weiteres WM-Finale in Folge, diesmal gegen Spanien. Der argentinische Spieler, der bei seinem sechsten WM-Einsatz 39 Jahre alt wurde, veröffentlichte einen Beitrag auf Instagram, der wie ein Abschied klingt (er wäre bei der WM 2030 43, also wird er bis dahin wahrscheinlich schon im Ruhestand sein).

Unabhängig davon, was heute Abend am Sonntag im MetLife Stadium passiert, wollte Messi seinen Teamkollegen eine Hommage senden. "Das Beste an all den Jahren waren nie nur die Titel, sondern die ganze Reise. Jeden Tag mit dieser Gruppe teilen, gemeinsam antreten, in schwierigen Momenten wieder aufstehen und jeden Schritt genießen."

"Danke an jeden meiner Teamkollegen, den Trainerstab und all die Menschen, die jeden Tag daran arbeiten, dieses Team als Familie zu erhalten", fuhr Messi fort, der ebenfalls der beste Torschütze aller Zeiten bei Weltmeisterschaften werden könnte, aber nur, wenn er drei Tore erzielte (oder zwei Tore und teilt sich diese Auszeichnung mit Mbappé).

"Was auch immer morgen passiert, diese Gruppe hat bereits eine Geschichte geschrieben, die wir niemals vergessen werden und die niemand auslöschen kann."