Leo Messi schließt sich Spider-Man in einem neuen Teaser für Spider-Man: Brand New Day an

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Leo Messi ist überraschend im neuesten Spider-Man Brand New Day Teaser aufgetaucht. Der 40-sekündige Spot zeigt den argentinischen Star beim Betreten eines Cafés in Brooklyn, wo er Peter Parker trifft und ihm sagt, dass er nach Spider-Man sucht. Spider-Man taucht plötzlich auf und nimmt eine Deepfake-Version von Messi durch eine Schaukel in New York City.

Der vierte Spider-Man-Film mit Tom Holland und Zendaya erhielt kürzlich einen actiongeladenen Trailer, aber es gibt immer noch viele Geheimnisse, wie die Identität des Hauptbösewichts...

Der Teaser hätte zu keinem besseren Zeitpunkt kommen können, als Messi bei der Weltmeisterschaft in einem Zustand der Gnade ist, nachdem er bereits sechs Tore erzielt und den Rekord für die meisten Tore in der Geschichte des Wettbewerbs gebrochen hat, da der Wettbewerb versucht, eine zweite Weltmeisterschaft für Argentinien zu gewinnen, bevor sie aufhören.

Potenzielle Rivalen für Leo Messi und Argentinien bei der Weltmeisterschaft 2026

Messi hat in allen drei Gruppenspielen für Argentinien getroffen und trifft am Freitag, den 3. Juli, um 23:00 Uhr britischer Zeit (00:00 Uhr Samstag in zentraleuropäischer Sommerzeit) in einem Achtelfinale auf Kap Verde.

Argentiniens Weg ins Finale umfasst Australien oder Ägypten in der Achtelfinale, die Schweiz, Ghana, Algerien oder Kolumbien im Viertelfinale und möglicherweise Brasilien, Norwegen, Ecuador oder England im Halbfinale, wobei Spanien und Frankreich die Favoriten für das Finale auf der anderen Seite sind, zu der auch Senegal, die Vereinigten Staaten, Portugal, Kroatien oder Schweden zählen.

Spider-Man Brand New Day wird zwischen dem 29. und 31. Juli stattfinden, je nach Markt wäre die Weltmeisterschaft bis dahin vorbei...