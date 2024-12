Leo Messi kommt heute Abend zu Fortnite: Wie viel kostet der Skin?

HQ

Leo Messi, einer der besten Fußballer aller Zeiten, mit 37 Jahren eine Legende in Argentinien, Barcelona und jetzt Miami, wird sich Fortnite anschließen. Epic Games hat angekündigt, dass Messi heute Abend zum Battle Royale kommen wird, nur als kostenpflichtiger Skin (kein Battle Pass).

Soweit wir gesehen haben, wird es verschiedene Varianten geben, darunter eine, die wie ein Löwe aussieht. Leaks des Skins haben den Preis bestätigt: Man kann zwei verschiedene Skins für 1.800 oder 1.500 V-Bucks, 2 Spitzhacken für je 800 V-Bucks oder das komplette Bundle inklusive Emotes für 2.800 B-Vucks kaufen.

2.8000 V-Bucks sind 22,99 Euro, Messi-Fans werden also viel ausgeben müssen, wenn sie das Battle Royale mit Messi spielen wollen. Natürlich wird es eine LEGO-Version geben, die im brandneuen Online-Social-Sim-Modus verwendet werden kann.

Also ja, es ist ein hoher Preis, aber wenn man bedenkt, was Fortnite kostenlos bietet, ist es nicht so schwierig, und Messi-Fans werden gerne für ihn bezahlen. Zuvor waren bereits Neymar Jr., Marco Reus und Harry Kane zum Spiel gestoßen.

In anderen Fortnite Nachrichten wurde gestern bekannt gegeben, dass Epic Games eine Vereinbarung mit dem spanischen Telekommunikationsunternehmen Teléfonica getroffen hat.