Leo Messi kehrt zehn Tage nach dem WM-Finale zu den Trainingsaufgaben von Inter Miami zurück

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Lionel Messi ist zehn Tage nach dem WM-Finale, das Argentinien gegen Spanien verloren hat, wieder ins Training zurückgekehrt und steht für das nächste Spiel von Inter Miami am Samstag zur Verfügung. Die MLS wurde während der Weltmeisterschaft eingestellt, aber am Wochenende der Weltmeisterschaft wieder aufgenommen, wobei Messi und Rodrigo de Paul die einzigen beiden MLS-Spieler im Finale waren, beide aus Argentinien und beide von Inter Miami.

Messi und de Paul haben zwei Spiele verpasst, da sie nach dem Ende der Weltmeisterschaft eine Pause hatten, und Miami gewann beide Spiele, 3:2 gegen Chicago und 1:0 gegen Montréal, womit eine Siegesserie auf sechs Spiele ausgebaut wurde. Messi, der seine Familie besuchte, und sein Vater Jorge, der an einer nicht näher genannten Krankheit litt, entschieden sich ebenfalls, am All-Star-Spiel zwischen MLS und Liga MX am Mittwoch nicht teilzunehmen.

Messi wird für das bevorstehende Spiel gegen Columbus am Samstag, den 1. August, zur Verfügung stehen. Derzeit liegt Inter Miami mit 37 Punkten auf dem zweiten Platz der Eastern Conference, zwei Punkte hinter Nashville, das 17 Spiele absolviert hat. In der MLS qualifizieren sich die besten neun Teams jeder Conference für Play-offs oder Play-ins, sodass es weniger wichtig ist, in der regulären Saison Erster oder Zweiter zu sein: In der letzten Saison gewann Inter Miami den MLS Cup, belegte aber den dritten Platz in der Eastern Conference.