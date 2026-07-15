Leo Messi hat zu den meisten Toren und Vorlagen bei dieser Weltmeisterschaft beigetragen... Die Hälfte der Zeit zu Fuß

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Argentinien trifft heute Abend im zweiten WM-Halbfinale (20:00 BST, 21:00 MESZ) auf England um einen Platz im Finale gegen Spanien am Sonntag, und die meisten Augen werden auf Leo Messi gerichtet sein, den gemeinsamen Torschützenkönig der Weltmeisterschaft zusammen mit Kylian Mbappé (8 Tore). Messi, 39 Jahre alt, strebt an, einen zweiten Titel zu gewinnen, was höchstwahrscheinlich seine letzte Weltmeisterschaft sein wird, und hat mit seiner Leistung überzeugt: 33 Schüsse, 21 kreierte Chancen und elf Torbeiträge (acht Tore und drei Vorlagen).

Tatsächlich war Messi mit Toren und Vorlagen an 15 WM-Spielen in Folge beteiligt, einschließlich der Weltmeisterschaften 2026 und 2022: 16 Tore und sieben Vorlagen in den letzten 15 Spielen; das letzte Mal, dass er nicht an einem Tor beteiligt war, war bei einem Gruppenspiel gegen Polen, das 2:0 endete, wie BBC-Mitarbeiter Guillem Balagué berichtete.

Messis Torbeiträge, Schüsse und erspielte Chancen, insgesamt 54, sind zudem die höchsten für einen Weltmeister bei einer Weltmeisterschaft seit Jahrzehnten, seit Diego Maradona 1986.

Gleichzeitig läuft Messi jedoch deutlich weniger als die anderen Spieler: Balagué fand in den Daten, dass Messi während der 47 % der Distanz, die er bisher in den WM-Spielen zurückgelegt hat, zu Fuß ging und im Schnitt nur 2,7 Sprints pro Spiel erzielte (im Vergleich zu 5,3 Sprints vor vier Jahren). Er hat außerdem die kürzeste Distanz aller argentinischen Feldspieler zurückgelegt, die mehr als 20 Minuten gespielt haben, nämlich nur 8,2 km pro 90 Minuten.

Vielleicht liegt es am Alter, vielleicht an der Taktik, aber selbst wenn er viel weniger läuft, hat Messi in dieser Weltmeisterschaft mehr Tore und Chancen als jeder andere zum Erfolg seines Teams beigetragen. Natürlich bringt das bloße Torschießen keine Weltmeisterschaften, und jetzt muss Argentinien Kane, Bellingham, Gordon und andere gleichzeitig stoppen und Messi finden, wenn sie ins Finale wollen.